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Başak Demirtaş'tan Kaftancıoğlu'na destek! 'Seninleyim Canan'

Yargıtay’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki siyasi yasak ve mahkûmiyet kararlarını onamasına tepki gösteren HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, 'İnanıyorum ki başaramayacaklar! Seninleyim Canan' dedi.

8 Saat Önce
2022-05-13 09:17:35
Başak Demirtaş'tan Kaftancıoğlu'na destek! 'Seninleyim Canan'

Başak Demirtaş, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki siyasi yasak ve mahkûmiyet kararlarını onamasına tepki gösterdi.

Demirtaş, “Siyasi yollarla yenemedikleri herkesi, siyaset ve hukuk dışı yollarla yenmeye çalışıyorlar. Bunu başarıp başaramayacakları bizlere bağlı. İnanıyorum ki başaramayacaklar! Seninleyim Canan” açıklamasını yaptı.

Halen cezaevinde olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş; Yargıtay'ın, Kaftancıoğlu hakkındaki mahkûmiyet kararlarını onamasına tepki gösterdi.

Başak Demirtaş'ın, Kaftancıoğlu'na destek için sosyal medyadan yayınladığı mesaj şöyle:

“Siyasi yollarla yenemedikleri herkesi, siyaset ve hukuk dışı yollarla yenmeye çalışıyorlar. Bunu başarıp başaramayacakları bizlere bağlı. İnanıyorum ki başaramayacaklar! Seninleyim Canan.”

Ekran Resmi 2022-05-13 09.18.54

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