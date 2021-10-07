Başak Demirtaş Cumhurbaşkanı adayı mı?

FOX TV'nin 6-7 Ekim Olayları'nın yıl dönümünde ekranlarını açtığı HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş hakkında yeni iddialar var... Kulislerde konuşulanlara göre Başak Demirtaş Cumhurbaşkanı adayı olmaya hazırlanıyor!

FOX TV programcısı İsmail Küçükkaya'nın, dün 6-7 Ekim Olayları'nın yıl dönümünde, katliamın önemli aktörlerinden HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı ekrana çıkartması büyük tepki topladı.

Bu yayının ardından Başak Demirtaş hakkında yeni bir iddia da ortaya atıldı.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, eski CHP milletvekilli Aydın Ayaydın'ın 2 Ekim tarihinde T24'e yazdığı köşe yazısını hatırlatarak, yazıda “HDP'nin muhtemel cumhurbaşkanı adayı Başak Demirtaş.” cümlesinin yer aldığını vurguladı.

Ahmet Hakan sözlerine şöyle devam etti;

"Dün 6 Ekim'di.

Ve Başak Demirtaş, muhalefetin popüler kanalında konuk olarak ağırlanıyordu.

Neler oluyor yahu?

Yoksa Aydın Ayaydın'ın kehaneti, doğru mu çıkacak?"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.