Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren katilin cezası belli oldu
Ataşehir'de Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
2022-04-22 15:20:30
Ataşehir'de geçtiğimiz kasım ayında hiç tanımadığı mimar Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz, 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme verilen cezalarda takdiri indirim uygulamadı.
Ayrıntılar geliyor... .
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