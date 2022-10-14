Bartın'daki maden ocağında patlama: 2 ölü, 20 yaralı

Alınan bilgiye göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında patlama meydana geldi. AFAD, patlamanın trafo kaynaklı olduğunu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, patlamada ilk bilgilere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sıralarında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor"

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın ardından bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Arslan, "Eksi 300 kodunda. İçeride -250 kodunda arama kurtarma ekibinde yer alan 74 arkadaşımız çalışmalarına devam ediyor. Şu an -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı." diye konuştu.

Çıkarılan yaralıların ambulanslarla hastanelere kaldırıldığını dile getiren Arslan, "Uzman ekipleri, AFAD ekipleri seferber durumdalar. Şimdi sayın İçişleri Bakanımız ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız yoldalar." ifadesini kullandı.

Öte yandan Vali Arslan'ın açıklama yaptığı sırada 2 işçinin kurtarıldığı görüldü.

AFAD: Patlama trafo kaynaklı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, patlamanın trafo kaynaklı olduğunu bildirdi.

AFAD, "Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamasına da yer verdi. AA