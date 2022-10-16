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Bartın’daki maden faciası Meclis gündeminde

Bartın’da meydana gelen ve 41 maden işçisinin hayatını kaybettiği patlama Meclis gündemine taşındı.

3 Saat Önce
2022-10-16 12:21:18
Bartın’daki maden faciası Meclis gündeminde

41 kişinin hayatını kaybettiği maden faciası, Meclis gündemine taşınıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, salı günü Genel Kurul'da olacak. Bakan Dönmez, faciaya ilişkin Meclis'i bilgilendirecek.

NTV'de yer alan habere göre, 2023 bütçesi ise, yeni haftanın ilk günü, TBMM'ye sunulacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 21 Ekim Cuma günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bütçe sunumu yapacak. 26 Ekim'de ise görüşmelere geçilecek. Bütçe maratonunun Genel Kurul aşaması ise 25 Kasım'da başlayacak.

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