Barolardan Metin Feyzioğlu'na karşı hamle

Türkiye Barolar Birliği seçimlerinde 50’nin üzerinde baro, Metin Feyzioğlu’na karşı ortak aday belirledi. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan muhalif baroların ortak başkan adayı oldu.

Covid-19 salgını gerekçesiyle bir yıl ertelenen Türkiye Barolar Birliği (TBB) seçimleri, 4-5 Aralık tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

Mevcut TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun yeniden aday olduğu öğrenilen seçimlerde, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'nın başı çektiği 50'nin üzerinde baro da ortak aday çıkaracak.

Eskişehir'de bugün yapılan toplantıda barolar, ortak aday konusunda Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan ismi üzerinde uzlaştı.

ANADOLU BAROLARININ TAVRI NE OLACAK?

348 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimlerde, geçen yıl yasalaşan ‘çoklu baro' düzenlemesi kapsamında delege sayısı artırılan Anadolu baroları, büyük rol oynayacak.

Söz konusu düzenleme yasalaşmadan önce TBB'nin toplamda 477 delegesi vardı. Bu delegelerden 137'si İstanbul, 53'ü Ankara, 30'u ise İzmir'e aitti. Yeni düzenlemeyle TBB delege sayısı 348'e düşürüldü.

Böylece delege sayıları doğal delege olan baro başkanlarıyla birlikte İstanbul Barosu'nda 14'e, Ankara Barosu'nda 8'e, İzmir Barosu'nda 6'ya, Antalya Barosu'nda ise 5'e düşürüldü. Bu da TBB seçimlerinde Anadolu barolarının etkinliğini artırdı. TBB seçimlerinde üç de doğal delege var.

Feyzioğlu'nun özellikle Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki iktidara yakın barolar tarafından destekleneceği konuşuluyor.

ORTAK ADAY ERİNÇ SAĞKAN

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'na, "iktidara yakınlığı ve bağımsız yargıdan koptuğu" gerekçesiyle barolar arasında ciddi tepki var. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 45 baro, bugün Eskişehir'de toplanarak Feyzioğlu'na karşı ortak aday formülü üzerinde tartıştı. Toplantı sonunda barolar, ortak aday konusunda Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan ismi üzerinde uzlaştı. Toplantıya katılmayan bazı baroların da Sağkan'a destek verdiği ifade edildi. Ancak bu konuda son sözü delegeler söyleyecek.

‘ŞEFFAF, ADİL VE KATILIMCI TBB'Yİ VAR ETMEK İÇİN ADAYIM'

Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan da ortak aday belirleme toplantısı sonrası 4-5 Aralık'ta yapılacak TBB seçimlerinde aday olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından “Hukukun üstünlüğünün ve insan haklarının teminatı, şeffaf, adil ve katılımcı bir TBB'yi yeniden var etmek için” aday olduğunu duyuran Sağkan, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'nda Birlik başkanlığına adaylığımı, tüm kamuoyuna büyük bir heyecan ve saygı ile bildiririm. Savunmanın ağır ve organize bir saldırı altında yargı üçlemesinden soyutlanmaya ve parçalanmaya çalışıldığı bu dönemde; tüm baroların katkı ve katılımı ile savunmayı yeniden vazgeçilmezliğine ve saygınlığına hep birlikte kavuşturacağız."

Kaynak: gazeteduvar.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.