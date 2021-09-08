Barlas’tan 'piyasa' uyarısı: Önümüzdeki seçimler çok tatsız geçebilir

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, iktidarın ekonomiye dair iyimser açıklamalar yanında piyasalarda öne çıkan tartışmalı hususları hatırlatarak bazı tavsiyelerde bulundu

Barlas'ın bugünkü yazısından bir bölüm;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonominin geleceği konusunda sürekli açıklamalar yapıyor. İhracat rakamları, milli gelir hesapları yeniden değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı rakamlar gerçekten iyimserlik yaratmakta. Ancak bir de piyasa gerçeği var. Unutmayalım ki iki seneye yakın süredir devam eden salgın, Türkiye'de hem işsiz hem de yoksul kitleler yarattı. Yani Türk Lirası'nın imkânlarıyla geçmiş iki yılın zararlarını bir anda silmek mümkün değil.

Buna benzer darboğazlar yaşayan Amerika Birleşik Devletleri, piyasayı açmak için tarihte bugüne kadar sürülmüş olan dolar miktarı kadar para piyasaya sürdü.

Demek ki 2023'e uzanan dönemde şimdiye kadar yapılan şeylerden farklı şeyler yapmak gerekiyor. Mesela, kapanmalar artık devre dışı kalmalı. Mesela, aşı ya da test konusu kamplaşmaya götürülmemeli. Aksi halde önümüzdeki seçimler çok tatsız geçebilir.

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.