Barlas: Saçmalayan herkesi tutuklayacak mıyız?

Mehmet Barlas, şarkıcı Gülşen’in İmam Hatip Liselilere ilişkin sözlerinin ardından çıktığı mahkeme tarafından tutuklanmasını anlamsız bulduğunu ifade etti

Sabah yazarı Mehmet Barlas, bugünkü köşesinde dün tutuklanarak cezaevine gönderilen şarkıcı Gülşen hakkında yorumda bulundu…

Barlas, ‘Türkiye'nin gündemi Gülşen olmamalı' başlıklı yazısında şu yorumda bulundu;

Birkaç gün önce de iptal edilen gençlik festivallerini konuşuyorduk. Organizasyon firmasının inatlaşması sonucunda üst üste konserler iptal edildi. Türkiye'de her yaz yüzlerce festival düzenlenirken 2-3 festivalin yasaklanması nedeniyle "insanların yaşam tarzına müdahale" algısı oturtulmaya çalışıldı.

Halbuki dünya, tarihi bir dönemeçten geçiyor, Türkiye de bunun için çok önemli bir rol üstleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, baş döndürücü bir diplomasi trafiği yönetiyor.

“Saçmalayan herkesi tutuklayacak mıyız?”

Belki de cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerine hazırlanan Türkiye'nin gündemi iptal edilen festivaller, tutuklanan densiz bir sanatçı olmamalı...

Gülşen'e elbette tepki gösterilmeli. Zaten İmam Hatip Mezunları Derneği de yerinde bir basın açıklaması yayınlamış. İyi de apar topar gözaltı kararı aldırıp evinden kadını mevcutlu şekilde adliyeye getirerek tutuklamak nedir, anlayabilen var mı? Saçmalayan herkesi tutuklayacak mıyız? Bırakın cezasını toplum versin..

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şarkıcı Gülşen bir konser sırasında “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklinde konuşmuş, kamuoyunda büyük tepki toplamıştı…

Hakkında tutuklama kararı verilen şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Öte yandan Gülşen'in ifadesinde “Ben 25 yıllık sanatçıyım, müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Kadroda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç adlı arkadaşımın lakabıdır. Arkadaşlarla kendi aramızda ‘aptal, salak, sapık' şeklinde şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime yan yana gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Ben bir şarkı arasında orkestrama hitaben ‘beni seyircilerimin arasına omuzlarınızda taşıyın' demem üzerine orkestra arasından ‘seni imam taşısın' şeklinde cevap gelince bahse konu konuşma Miraç ile aramızda geçmiştir. Aramızdaki esprilerin bu haliyle kamuoyuna yansıması sonucu yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Ben imam hatiplileri ya da ülkemizin bir kısmını kötülemek, hakaret etmek amacıyla asla bu konuşmayı yapmadım. Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür” şeklinde konuştuğu öğrenildi.

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