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Barlas: CHP yüzünden demokrasimiz topallamaya başladı

Sabah yazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelttiği eleştirileri değerlendirdi. Barlas, 'CHP yüzünden demokrasimiz topallamaya başladı' dedi.

22 Dakika Önce
2021-08-20 11:00:36
Barlas: CHP yüzünden demokrasimiz topallamaya başladı

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için sarf ettiği sözleri değerlendirdi.

Barlas, 'Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saygısını hak ediyor mu?' başlığıyla yayımlanan yazısında ilk olarak Erdoğan'ın şu ifadelerini hatırlattı:
- "Bu adamın bugüne kadar doğru bir sözü var mı? İşleri güçleri acaba Türkiye'nin uluslararası diplomaside yaptığı görüşmelerde ülkeyi nasıl küçük düşüreceğiz."

- "Yahu bu adam yalancı ya. Bu adamın bugüne kadar doğru bir sözü var mı? Yok. Olmayan bir şeyi savunmak, ortaya koymak... Madem bir iddian var, hemen ispatlamalısın. İspatlayamazsan özür dile. Ama bunlarda o karakter yok. Bu tür yalanlar üzerinden bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nı itham etmek, ahlaksızlığın daniskasıdır ve bunlar da ahlaksızdır."

'Bu acıklı tablo Türk demokrasisini nereye götürür, bilemiyoruz'

Devamında "FETÖ'cü bir kaset komplosuyla Deniz Baykal'ı devirip yerine ona hiç benzemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirenler, acaba CHP'nin bu hâle düşmesini mi planlıyorlardı?" diyen Barlas, şunları kaydetti:
"Şu ana kadar Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği iddialardan hiçbiri gerçek çıkmadı ve görüldüğü gibi ülke siyasetinin ağırlıklı ismi Kılıçdaroğlu, adeta siyasi ayak takımından biri olarak görülüyor. Bu acıklı tablo Türk demokrasisini nereye götürür, bilemiyoruz. Ama gerçek olan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nun izlediği siyasete çok tepkili olduğu.
Önümüzdeki genel seçimlerden kimin nasıl çıkacağı belli değil. Ancak bildiğimiz bir şey var. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, HDP oylarına güveniyor. Belki de bunu kaset komplosunu yapan FETÖ'cüler planlamıştır. Sonuçta, CHP yüzünden demokrasimiz topallamaya başladı."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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