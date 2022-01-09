Bariyerlere çarpan araçta yangın çıktı

Üsküdar'da aşırı süratli olduğu iddia edilen lüks cip, alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle demir korkuluklara çarptı. Kazadan sonra motor kısmında yangın çıkan cip içerisinde bulunan iki kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza saat 01.30 sıralarında Üsküdar Bulgurlu Mahallesi Libadiye kavşağında meydana geldi.

Aşırı süratli olduğu iddia edilen cip, dönel kavşak içerisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce kaldırıma, ardından savrularak demir korkuluklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle cipin motor kısmında yanma meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Cip içerisinde bulunan iki kişi kazayı yara almadan atlattı.

Taksiyle olay yerinden uzaklaştı

Cipte yolcu olarak bulunan ve polise ifade vermesi gereken bir kişi, kaza yerinden geçen bir taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.

Taksiyle olay yerini terk eden kişi telefon ile aranarak ifade vermek üzere Bulgurlu Polis Merkezine çağrıldı.

"Kameralar çekerlerse üflemem"

Alkollü sürücü, alkolmetreye üflememek için yoğun çaba sarf etti. Trafik Polisi'nin uzattığı alkol metreyi "Kameralara söyle çekmesinler. Çekerlerse üflemem." diyerek reddetti.

Polislerin uzun ikna çabaları sonucunda alkolmetreye üfleyen sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Basın mensuplarına ve polis ekiplerine zor anlar yaşatan sürücü, ifadesi alınmak üzere Bulgurlu Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kaza yapan lüks cip olay yerine gelen çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü. Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışması sürüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.