DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ABD’de konut almak isteyen Türklerin tercihi Miami oldu
Cıbıltepe ara tatilde de kayakseverler için hazırlanıyor
Türkiye'de hiperenflasyon yaşanır mı?
Cari açığı azaltmak mümkün mü?
'Gölge' lakaplı Gamze tutuklandı
91 yaşında, ayda 3 kitap okuyor
ABD'li aktör Bruce Willis sinemaya veda etti
Barışmak için geldi; bıçaklanarak öldürüldü
Rusya'da enflasyon en yüksek seviyede
Edin Visca: Galatasaray'a attığım gol hayatımda belki en unutulmaz gol olacak
Rusya: Rus ordusu Kiev yönünde yeniden hazırlanıyor
Ayçiçek yağı yeni fiyatları açıklandı
Nafakayı ödeyemedi, 15 kez cezaevine girdi!
Lavrov’dan İstanbul müzakereleri açıklaması
Mütemadiyen ne demek? Mütemadiyen kelime anlamı | Mütemadiyen nasıl kullanılır?

TIMETURK / GÜNDEM / Barışmak için geldi; bıçaklanarak öldürüldü

Barışmak için geldi; bıçaklanarak öldürüldü

Üsküdar'da 4 yıl önce aralarında yaşanan bir tartışma nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 taraf barışmak için tekrar bir araya getirildi. 4 kişinin olduğu masada eski konuların konuşulmasıyla tekrar başlayan tartışmada Ercan Akdağ (44) bıçaklanarak hayatını kaybetti.

46 Dakika Önce
2022-03-30 21:38:56
Barışmak için geldi; bıçaklanarak öldürüldü

Olay 24 Mart Perşembe 20.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre Tuncay Demirli (47) ve Ercan Akdağ'ın (44) arkadaşlıkları bundan 4 yıl önce aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan tartışma ile sona erdi. Aralarında husumet başlayan 2 taraf o günden itibaren görüşmemeye başladı. İki tarafın ortak bir arkadaşı husumete son vermek için Demirli ve Akdağ'la görüşerek, barışma görüşmesi ayarladı.

BARIŞ MASASINDA BIÇAKLANDI

62440fab470a9b4454852ec2

İki taraf ve ortak arkadaşları kafede bir araya geldi. Barışan taraflar masada sohbet etmeye başladı. Sohbet sırasında eski konular yeniden açılınca ortam bir anda gerildi. Aralarında tekrar tartışma başladı. Tuncay Demirli belinden çıkardığı bıçakla Ercan Akdağ'ı bıçakladı. Yaralı koşarak dışarı çıkarken de peşinden giden şüpheli bıçaklamaya devam etti. Ağır yaralanan Akdağ hayatını kaybetti.

62440fab470a9b4454852ebf

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayda kullanılan suç aleti Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında bulundu. Olay sonrası firar eden şüpheli 26 Mart tarihinde Çekmeköy'de yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet'teki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Tuncay Demirli, "Kasten Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş