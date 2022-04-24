Barış Yarkadaş: 'O masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kimse sıcak bakmıyor'

CHP'nin lideri Kılıçdaroğlu'nun ittifak içinde ittifak' konusuna sıcak bakmadığını öne süren CHP eski Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Babacan'ın ve Davutoğlu'nun olduğu listeye oy verirken ellerim titrer' ifadelerini kullandı. Yarkadaş, ayrıca 'O masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kimse sıcak bakmıyor.'' dedi.

Hukukçu Dr. Ruşen Gültekin, Hukukçu Ertuğrul Akar, Korkusuz Gazetesi Yazarı ve CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş ve Gazeteci Mustafa Ertekin; tv100'nin siyaset programı Pınar Işık Ardor ile Gündeme Dair'de konuk olarak gündemi değerlendirdi.

Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu'nun gündeme getirdiği 'ittifak içinde ittifak' mesajı masaya yatırıldı. Millet İttifakı'nın en büyük bileşeni CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifak içinde ittifak' konusuna sıcak bakmadığını öne süren CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Ali Babacan'ın ve Ahmet Davutoğlu'nun olduğu listeye oy verirken ellerim titrer' ifadelerini kullandı. Yarkadaş, ayrıca 'O masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kimse sıcak bakmıyor.'' dedi.

Yarkadaş, şunları söyledi;

Neyi tartışacaklar ‘İttifak içinde ittifak'. Bence doğru olanda Temel Bey'in önerdiği bu ‘İttifak içinde ittifak'tır. Temel Bey diyor ki ‘Birbirine yakın olan partiler bir araya gelmeli, Millet İttifakı içinde olmalı ama bir listeyle çıkmalı' Örnek olarak veriyorum, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi, Saadet Partisi'nin listesi altında girebilirler ve %7'yi açarak parlamentoda kendilerini temsil edebilirler. Böylece hem CHP seçmenini yormayız hem de CHP logosuna oy vermek istemeyen Davutoğlu, Babacan ve Saadet Partisi'nin taraftarlarını yormayız, ittifak içinde ittifak oluruz, kendi listemizle gireriz ama tek bir Cumhurbaşkanı Adayı etrafında birleşiriz bu herkesi rahatlatır diyor.

Kemal Bey bu projeye şöyle bakıyor ‘Tamam siz kendi açınızdan haklısınız ama ortak adaya bütün bu seçmeni konsolide etmek, motive etmek zorlaşır'. Çünkü gelir adam sadece kendi partisine verir, Cumhurbaşkanlığı'nda vermeyebilir. O yüzden Sayın Genel Başkan geride bıraktığımız günlerde bir kapalı toplantıda ‘Biz kimseyi dışarıda bırakmayacağız' demiş. Sayın Genel Başkan böyle diyor ama CHP'nin yöneticileri bu teoriye karşı çıkıyorlar neden ‘Kimseyi dışarıda bırakmayacağız' demek şu; Ahmet Davutoğlu'nun, CHP Konya listesinden 1. Sırada girmesi. Akıl alacak bir iş değil buna CHP tabanı da sıcak bakmaz, Sayın Davutoğlu'da sıcak bakmayabilir. .