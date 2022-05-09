Barış Yarkadaş, muhalefeti uyardı! 'Hüsrana uğrayabilirsiniz'

Korkusuz yazarı ve CHP eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, ekonomik kriz nedeniyle 'bu iş bitti' havasına giren muhalafeti eleştirdi. Yarkadaş alternatif program hazırlamayan muhalefetin seçimlerde hüsrana uğrayabileceği uyarısında bulundu.

Muhalefet partilerinin kurmayları, derinleşen ekonomik krizin sandığa yansıyacağını düşünüyor.

Aksini düşünen isimlerden Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş ise, muhalefetin bu tutumunu "Muhalefet partilerine küçük bir hatırlatma…" başlıklı yazısında eleştirdi.

Yarkadaş, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş'e konuşan CHP kurmaylarının “Geçmiş dönemde ülkenin iyi yönetilmediğini topluma anlatmaya çalışıyorduk. Ancak artık işimiz daha kolay. Vatandaş, her türlü zorluğu derinden hissederek yaşıyor. Muhalefet adayının kazanma sorunu yok. Koşullar hazır, sürecin iyi yönetilmesi gerekiyor.” açıklamasını yazısına taşıdı.

"Seçmen, yaşamında hiçbir belirsizlik istemiyor…"

Gerçeğin öyle olmadığını tüm sorunlara rağmen AK Parti'nin anketlerde yüzde 30'larda dolaştığına dikkat çeken Yarkadaş, "bilinen bir gerçektir" diyerek uyarısını paylaştı:

"Muhalefet partileri alternatif haline gelemediği taktirde, mevcut iktidarlar krizlere rağmen, seçimlerden güçlenerek çıkarlar. Ya da en azından iktidarlarını korumayı başarırlar.

Bunun “akıl dışı” bir tutum olduğunu söylediğinizi duyar gibiyim… Evet; haklısınız…

Ancak ne yazık ki; dünyada yapılan seçimler bu ve buna benzer örneklerle dolu… Peki bunun sebebi ne? Sebebi aslında çok basit: Seçmen, yaşamında hiçbir belirsizlik istemiyor…

Mevcut iktidarın karşısındaki parti ya da partiler ülkeyi nasıl yöneteceği, krizlere karşı hangi çözümleri ortaya koyacağı ve bu programı hangi kadrolarla uygulayacağı konusunda güven veremiyorsa, seçmen “belirsizlik” yerine “bildiği”ni tercih ediyor. AKP'nin 20 yıllık seçim kazanma başarısının altında biraz da bu gerçek yatıyor.

Gördüğüm kadarıyla, Millet İttifakı ya da yeni adıyla ‘Altılı Masa' bu basit gerçeği yok sayıyor ve “Bu iş bitti, kazandık bile…” diyor."