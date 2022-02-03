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Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK’lılar komandolar tarafından öldürüldü

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

16 Dakika Önce
2022-02-03 10:09:48
Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK’lılar komandolar tarafından öldürüldü

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teröristlerin Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunduğunu belirledi.

Yapılan açıklamada, 9 PKK/YPG'li, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

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