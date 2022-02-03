Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK’lılar komandolar tarafından öldürüldü
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
2022-02-03 10:09:48
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teröristlerin Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunduğunu belirledi.
Yapılan açıklamada, 9 PKK/YPG'li, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
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