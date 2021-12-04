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Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK’lı etkisiz hale getirildi

TIMETURK / GÜNDEM / Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'linin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

2 Saat Önce
2021-12-04 11:37:29
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kahraman komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren kahraman Mehmetçik, bölgede 5 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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