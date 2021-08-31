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TIMETURK / GÜNDEM / Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

16 Dakika Önce
2021-08-31 11:35:26
Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, komandoların, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere etkili şekilde karşılık vermeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, dün bölgede 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getiren komandoların, bugün de Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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