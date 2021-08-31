Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
2021-08-31 11:35:26
MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, komandoların, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere etkili şekilde karşılık vermeye devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, dün bölgede 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getiren komandoların, bugün de Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)