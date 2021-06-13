Barış Pehlivan'dan kritik iddia: Dubaili yetkililer Sedat Peker'i konutundan aldı

Gazeteci Barış Pehlivan, Sedat Peker’e yakınlığı ile bilinen Emre Olur'un 'Dubaili yetkililer tarafından kendisi konutundan alınmış durumda.' dediğini aktardı.

Organize suç örgütü liderliğinden hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker'in yakalandığı iddiaları ortaya atıldı. Basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur'un, Peker'in Dubaili yetkililerle görüşme yaptığını söylediği belirtildi.

Halk TV'deki 'Açıkça' programında gazeteci Barış Pehlivan, Emre Olur'dan aldığı bilgileri aktardı.

'BANA KALIRSA BU BİR GÖZALTIDIR'

Pehlivan şunları söyledi:

"İddia bir sosyal medya hesabında özellikle gündeme getirildi. O iddia yayılmaya başlandığı andan itibaren, yani Peker'in bir operasyon sonucu yakalandığı iddiası gündeme geldiğinden beri ben de kaynaklarıma soruyorum. Uluslararası bir operasyon yapılması gerekiyor. İlk edindiğim bilgi, Türk güvenliğinin peşinde olduğu ve yakalanmasına ramak kaldığına dairdi. Daha sonrasında Peker'e yakın olduğu bilinen bazı isimler var, örnek veriyorum Emre Olur. Özelliği ne? Peker'le ilişkisini saklamayan hatta kendisini basın danışmanı gibi lanse eden, en son Süleyman Özışık'ın Peker'le ilişkisine dair videoları paylaşan bir isim. İlk ulaştığımda şöyle bir iddiada bulundu. Doğruluğu teyit edilmemiş bir iddia. İlk iddiası şuydu, 'Ben geceden beri iletişim halinde değilim. Ulaşmaya çalışıyorum.' Daha sonraki görüşmede ise şöyle bir bilgi verdi. Bu da bir iddiadır. Dedi ki 'Ben nerede olduğuna dair bilgi sahibi oldum. Dubaili yetkililer tarafından kendisi konutundan alınmış durumda. Bir görüşme gerçekleştiriliyor. Hala o görüşmede. Konuttakiler de tam olarak nerede olduğunu bilmiyor. Yanında telefonu yok. Paylaşım yapamıyor'. Ancak ben 'Bu bir gözaltı demektir' dedim. Gözaltı olmadığı iddiasında. 'Davet' kelimesini kullanıyor. Bana kalırsa bu bir gözaltıdır. Gözaltında olmadığını iddia ediyor. Türk yetkililerin devrede olmadığını iddia ediyor. Özetle şu an Türk yetkililer tarafından bir operasyona uğramadığını ama Dubaili yetkililer tarafından bir görüşme yapıldığı iddiasını benimle paylaştı. Peker'in avukatı Ayhan Sağıroğlu Halk TV'ye konuştu. Yakalandı iddiasının doğru olmadığı iddiasını dile getirdiler. Ellerinde öyle bir bilgi olmadığını belirttiler."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.