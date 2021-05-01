Barbaros Hayreddin Paşa, petrol ve doğalgaz için Karadeniz’de

Doğu Akdeniz’deki görevinin ardından Karadeniz’e doğru yola çıkan sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa, İstanbul Boğazı’ndan geçerek Zonguldak’a ulaştı.

Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi, doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmalarının ardından rotasını Karadeniz'e çevirdi.

Gemi, dün İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

Petrol ve doğalgaz arama çalışmaları için Karadeniz'e yola çıkan Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı'na demirledi.

Geminin Karadeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılacağı öğrenildi.

NORVEÇ'TEN ALINDI

Sismografik araştırma gemisi 2013 yılında TPAO tarafından Norveç'ten satın alındı.

Akdeniz ve Karadeniz'deki çalışmalarda kullanılan gemi, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabilme, yön ve pozisyon tayinini uydu haberleşmesiyle otomatik olarak yapabilme kabiliyetlerine sahip.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.