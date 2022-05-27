Bankadan 100 bin Euro'luk hırsızlık girişimi

Bursa'da bir bankanın transfer merkezine getirilen ve içerisinde 100 bin Euro bulunan para torbasını çalmak isteyen şüpheli, güvenlik görevlilerince yakalandı. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.