DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan yangın iddialarına yanıt
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Bakan Koca: Yapılan aşı dozu 71 milyonu aştı
Küresel güçlerin işgali ve Irak’ta yağmalanan kültür hazineleri
Rusya ve Çin ortak askeri tatbikat yapacak
Analiz: 'Enflasyon tahminleri, fiyat baskıları neticesinde yükseltildi'
Ekvator Ginesi'nde 6 Fransız askeri gözaltına alındı
7 çocuklu dayı 'aşı kısırlık yapıyor' derse!
Kıbrıs'taki BM Barış Gücü misyonunun görev süresi 6 ay daha uzatıldı
İstanbul'da 20 bin sahte parfüm ele geçirildi
Oyunda deneyimi artıracak yeni Excalibur gaming aksesuarlar tanıtıldı
'Sarıklı amiral' olarak bilinen Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı
Somali'de uzun süredir ertelenen seçimler başladı
Balıkesir'de ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı
Turkcell Genel Müdürü Erkan, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yeni mezunlarla bir araya geldi

TIMETURK / GÜNDEM / Balıkesir'de ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı

Balıkesir'de ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı

Balıkesir Valiliği, mesire yerleri ve tabiat parklarının dışında ormanlık alanlara giriş çıkışları ve ateş yakılmasını yasakladı.

2 Saat Önce
2021-07-29 18:27:07
Balıkesir'de ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulanacak.

Buna göre mesire yerleriyle tabiat parklarının dışında ormanlara girilemeyecek.

Orman alanları içinde mangal, semaver, ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için ormanlara giriş çıkış yasağı uygulanacak.

Kamp yerleri hariç izin verilen mesire ve tabiat parklarında da mangal, semaver ve ateş yakılmasına saat 20.00'den sonra müsaade edilmeyecek. Ormanlık alan yakınlarında yerlerde anız yakılmasına ve ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün gibi benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına da müsaade edilmeyecek.

Açıklamada, konuyla ilgili vatandaşların duyarlılığının artırılması için broşürler dağıtılacağı ve cami hoparlörlerinden de duyuru yapılacağı kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Akçaabatlıselçuk

GEÇ OLDU AMA ,üzülsekmi sevinsekmi.Biz ancak ormanlık alana ve Bilhakis bildiğimden Uladağ girişinde ARAÇLARDAN PARA ALAMYI BİLİYORUZ .BİLDİK

Görüş Bildir Bizimle Paylaş