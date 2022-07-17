Balıkesir'de orman yangını çıktı
Balıkesir'de çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
2022-07-17 15:48:30
Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı kırsal Karagöz Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı.
İhbar üzerine bölgeye 7 yangın söndürme helikopteri ile 2 yangın söndürme uçağı sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. .
YORUMLAR (0)