Balıkesir'de art arda depremler! Vatandaşlar sokağa döküldü

Balıkesir'in Karesi ilçesinde saat 01.13'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Bursa ve İstanbul'da da hissedildi. Bu depremin ardından Karesi'de saat 01.58'de 4,7 büyüklüğünde ikinci bir deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karesi ilçesinde saat 01.13'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 10,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Depremin Bursa ve çevre illerde hissedildiği öğrenildi.

BALIKESİR'DE İKİNCİ DEPREM

Balıkesir Karesi'de saat 01.58'de 4,7 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu. Depremin 14,01 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi.

VALİ ŞILDAK'TAN AÇIKLAMA

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını söyledi.

Muhtarlarla görüşüldüğünü ve sıkıntılı bir durumun olmadığını belirten Şıldak, itfaiye ekiplerinin araştırma yapması için tedbiren bölgeye gönderildiğini ifade etti.

Öte yandan AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı kaydedildi.

VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

4,7'lik depremin ardından depremin merkez üssüne en yakın ilçelerden olan Manyas'da vatandaşlar sokağa döküldü. .