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Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

31 Dakika Önce
2022-07-21 19:32:16
Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 18.44'te merkez üssü Balıkesir'in Gönen ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 12,32 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını söyledi. Şıldak, jandarma ve AFAD birimlerinin tarama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Balıkesir. Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi. AA .

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