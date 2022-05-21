Balık tutarken bulduğu top mermisi ile minibüse bindi

İstanbul'da bir kişi, Çatalca'da bulduğu top mermisini arkadaşlarına göstermek için minibüsle Esenyurt'a getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, imha etmek üzere top mermisine el koydu.