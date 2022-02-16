DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kepez'de 120 Dakika Sürecek Dağ Bisikleti Yarışı
Sisi’den İsraillileri sevindiren jest
Kapatma davasında HDP’ye 60 günlük ek süre
Samsun Atakum Belediyesi hangi partiden? Atakum Belediye Başkanı kim?
“Ayasofya’da çanlar yeniden çalacak!”
Bağışıklığı ölçmek için rastgele test uygulaması yapılacak
HDP'li Sancar İYİ Parti'ye yüklendi: HDP'yi düşmanlaştırmak tehlikeli sonuçlar doğurur
Rusya Ukrayna'ya saldıracak mı? Rusya Ukrayna sınırından çekildi mi? Rusya ile Ukrayna savaşı olmayacak mı?
Dodik’e ‘popülist ve bukalemun’ nitelemesi!
Djokoviç: Aşı olmamak için turnuvaya katılmam
Tesla'nın ardından Uber'den de kripto para atağı
Öğretmenlikte bir (1) derece kaç TL fark ediyor? 1 derece maaşa etkisi ne kadar? Bir derece ile maaş kaç lira artar?
Aşı karşıtı eylemlere yönelik federal düzeyde “olağanüstü hal” uygulaması getirildi
Bizans kılıçları için Türk–Yunan işbirliği
Kullanıcılarını takip eden Facebook 1.2 milyar ödeyecek

TIMETURK / GÜNDEM / Balbay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'demokrasi' eleştirisi

Balbay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'demokrasi' eleştirisi

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) olağan kurultayının ertelenmesini eleştiren eski CHP Milletvekili ve Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içinden demokrasiyi esirgediğini yazdı.

2 Saat Önce
2022-02-16 08:00:46
Balbay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'demokrasi' eleştirisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38'inci olağan kongresini erteleme kararını açıkladı. Kurultayın ertelenmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiriler arttı. Cumhuriyet gazetesi yazarı eski CHP Milletvekili Mustafa Balbay, parti tabanının hareketlendirilmesi şansının değerlendirilmediğine dikkat çekti.

"PARTİNİN İÇİNE YÖNELİK ÇALIŞMAYI EN AZ SEVİYOR"

Kılıçdaroğlu'nun diğer 5 parti ile birlikte Türkiye'ye demokrasi getirme çalışması yürütürken kendi partisinden demokrasiyi esirgediğini yazan Balbay, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Merkezi, 15 Ocak'ta önümüzdeki temmuz ayında yapılması gereken 38. olağan kurultayı bir yıl erteledi. Gerekçe olarak da salgın ve erken seçim olasılığı gösterildi. Bu yıl erken seçim olmazsa 2023'te de zamanında seçim nedeniyle kurultay ertelenecek! Oysa tersi de düşünülebilirdi. 'İktidar kurultayı' adıyla parti tabanı hareketlendirilebilirdi. Kılıçdaroğlu çalışmayı çok seven bir kişi. Belki de partinin içine yönelik çalışmayı en az seviyor!

"KILIÇDAROĞLU'NUN DEMOKRASİYİ ESİRGEMEMESİ GEREKİYOR"

Tarihte CHP kurultayları çok sancılı olmuştur. Örneğin 1950-60 arasında dört olağan kurultay olmuş, en kısası dört gün sürmüştür. Ama o kurultayların enerjisiyle CHP ayakta kalmıştır. Beş parti ile birlikte Türkiye'ye demokrasi getirme mücadelesine giren Kılıçdaroğlu'nun partinin içinden de demokrasiyi esirgememesi gerekiyor. CHP örgütlerinin önümüzdeki seçime diri girmesi için bu kaçınılmaz." .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş