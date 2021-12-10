Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra 'Bakara Suresi' araştırmaları çoğaldı. Peki ama Bakara suresinin 155. ayetinde ne anlatılmak isteniyor? Bakara 155 anlamı ne? Cumhurbaşkanı bakara suresini neden örnek verdi? Bakara suresi Arapçası ve Türkçe meali...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERdoğan'ın Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam Ülkeleri Parlamento Konferansı'nda Bakara Suresi'nden örnek vermesi üzerine Bakara Suresi ayetleri araştırılmaya başlandı. Altında bir mesaj olduğunu iddia eden kişiler sosyal medyadan "açlık" adı altında paylaşımlar yaptı. Peki ama Bakara 155. ayette ne anlatılmak isteniyor? Bakara 155. ayet Türkçe meali...

Bakara Suresi 155 156 157 Ayetleri Arapça

Bakara Suresi 155. ayette ne anlatılmak isteniyor?

﴾155﴿

Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele!

﴾156﴿

Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, “Doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz” derler.

﴾157﴿

İşte rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır.

Kaynak: Diyanet

Cumhurbaşkanı Bakara Suresini Neden Örnek Verdi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam Ülkeleri Parlamento Konferansı'nda konuştu. Konuşma esnasında Bakara suresinden alıntı yapan Erdoğan; "Rabbimiz Kuran'ı Kerim'de 'Muhakkak ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle deneriz. Sabredenleri müjdele.' Bu şekilde buyurmaktadır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, bu yılki konferansın ana temasının paylaşım, vicdan ve İslam, Filistin, göç ve Afganistan olarak belirlenmesini isabetli bulduğunu dile getirerek, konferansın icrasında görev alanlara şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlık olarak son 2 yıldır şimdiye kadar 5 milyonu aşkın kişinin hayatına mal olan büyük bir salgınla mücadele edildiğini vurgulayarak, bu zorlu süreçte eski ve görevde olan milletvekillerinin de aralarında olduğu pek çok vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlattı. (AA)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.