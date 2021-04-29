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Bakanlıktan tam kapanmada sıkça sorulan 5 soruya cevap

İçişleri Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar devam edecek 'tam kapanma' sürecine ilişkin sıkça sorulan 5 soruya daha cevap verdi.

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29.04.2021 13:03:14
Bakanlıktan tam kapanmada sıkça sorulan 5 soruya cevap

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Kurumlar Vergisi ödemesinin son günü olması nedeniyle tam kapanmanın ilk günü olan 30 Nisan 2021 Cuma günü kurumlar vergisi borcu ödemelerini yapmak üzere bankalara gidecek olan vergi mükellefleri vergi borcuna ilişkin tahakkuk fişi veya elektronik ortamda alınmış borç durumunu gösterir bilgi/belgeyi denetimlerde ibraz etmek ve şirket ile ödeme yapılacak banka güzergâhında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

'SEYAHAT İZNİ ALINMASI GEREKECEK'

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak dönem içerisinde yapılacak her türlü şehirlerarası seyahat izne tabi tutulacak. Bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasından sonraya denk gelen seyahatler için de zorunlu hallerin varlığının olup olmadığına bağlı olarak seyahat izni alınması gerekecek. Bu durumun tek istisnası olarak tam kapanma kararından önce alınan biletlerle, 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar (19.00-24.00 arasına yönelik istisna getirilecek şekilde) seferine başlayacak olan uçak yolculukları için seyahat izin belgesi istenilmeyecek.

AVUKATLAR KISITLAMAYA TABİ DEĞİL

Genelgenin ekinde yer alan 'Muafiyet Yerler ve Kişiler' listesinin 33'üncü ve 34'üncü maddeleri uyarınca yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatların ve avukat stajyerlerinin; sokağa çıkma kısıtlaması süresince bulundukları şehir içinde ve zorunlu hallerde bürolarına, vekili bulundukları iş yerlerine, adliyelere, kolluk birimlerine, resmî kurumlara, noterliklere gitmeleri herhangi bir kısıtlamaya tabii değil.

BASIN MENSUPLARINA GÖREV BELGESİ

Turkuaz basın kartı sahibi olan basın mensuplarının görevleri gereği yapacakları şehirlerarası seyahatlerinde, kontrol esnasında turkuaz basın kartlarını ve kurumlarınca düzenlenen görev belgelerini ibraz etmek kaydıyla seyahat izin belgesi almalarına gerek bulunmamakta.

Ayrıca, yürütülen faaliyetin doğası gereği şehirlerarası seyahati zorunlu olan ve genelgede muafiyet tanınan taşımacılık, kargo, lojistik, nakliye vb. faaliyetlerinde bulunan ve e-başvuru sistemi üzerinden görev belgesi almış olan şoför, muavin, hostes gibi görevlilerin, yük ve yolcu taşımacılığı yapılan araçlarla şehirlerarası seyahatleri için ayrıca seyahat izin belgesi almalarına gerek bulunmamakta.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan