DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Meskende elektriği kesik abone sayısı 197 bin
Bakanlıktan 'Eren Abluka' operasyonları açıklaması
Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz artışı sinyali
Fenerbahçe deplasmanda 6 fark attı
Kaju Fıstığı ne işe yarar? Kaju çok yenirse ne olur? Kaju günde kaç tane yenmeli? Günde kaç gram kaju yemeli?
Rusya: Moskova'nın mürettebatından 1 kişi öldü, 27’si kayıp
Bir asker ve bir özel harekat polisi şehit oldu
En pahalı çikolata kaç TL? Bayram çikolataları fiyatları ve çeşitleri | Hangi marka çikolata daha ucuz?
Bakan Akar: 1987 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan'dan öğrencilere bayram müjdesi
Kırgızistan Dışişleri Bakanı görevinden alındı
Taliban yasaklayacak
Sarıgül, Diyarbakır'da genel af çağrısında bulundu
Komşuların hayvanlara 'su verme' kavgası; 1 ölü, 2 yaralı
Fransa: Enflasyonun yüksek olduğu döneme giriyoruz

TIMETURK / GÜNDEM / Bakanlıktan 'Eren Abluka' operasyonları açıklaması

Bakanlıktan 'Eren Abluka' operasyonları açıklaması

İçişleri Bakanlığı, Batman'da 'Eren Abluka-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan' ve Diyarbakır Yaylak bölgesinde, 'Eren Abluka-4 Şehit Jandarma Er Mustafa Özkan' operasyonlarının başlatıldığını açıkladı.

2 Saat Önce
2022-04-23 00:49:21
Bakanlıktan 'Eren Abluka' operasyonları açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Batman'da; 'Eren Abluka-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan' ve Diyarbakır Yaylak bölgesinde; 'Eren Abluka-4 Şehit Jandarma Er Mustafa Özkan' operasyonları başlatıldı. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde eş zamanlı başlatılan Eren Abluka-3 operasyonunda; Jandarma Özel Harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 53 personel, Eren Abluka-4 operasyonunda 682 personel görev aldı. Operasyonun 1'inci gününde; Diyarbakır Yaylak bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetlerinde; patlayıcı yapımında kullanılan 1000 kilo amonyum nitrat, 60 milimetre aydınlatma havan mühimmatı, K413 tipi el bombası ile çok sayıda yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Abluka' operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi. DHA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş