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Bakanlıktan 4'lü toplantı açıklaması

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin sevkine ilişkin dörtlü toplantı yapıldı

2 Saat Önce
2022-07-13 18:21:39
Bakanlıktan 4'lü toplantı açıklaması

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla sevkine ilişkin Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ile BM heyetinin İstanbul'daki toplantısı sona erdi.

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla sevkine ilişkin Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin İstanbul'daki toplantısı 1,5 saat sürdü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasında Kalender Kasrı'nda gerçekleşen dörtlü toplantı sona erdi." bilgisine yer verildi. .

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