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Bakanlık açıkladı: İşte muafiyet belgesi verilen kişi sayısı

İçişleri Bakanlığı, tam kapanma sürecinde şu ana kadar 7 milyon 30 bin 446 'çalışma izni muafiyet belgesi' düzenlendiğini belirtti.

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04.05.2021 17:12:02
Bakanlık açıkladı: İşte muafiyet belgesi verilen kişi sayısı

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 17 Mayıs'a dek sürecek tam kapanma süreciyle ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı.

"Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik şu ana kadar e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden 7 milyon 30 bin 446 'çalışma izni muafiyet belgesi' düzenlenmiştir" bilgisi verilen açıklama, şöyle devam etti:

"Muafiyet kapsamında olduğu halde sistemsel yoğunluk nedeniyle e-başvuru sisteminden 'çalışma izini muafiyet belgesi' alınamadığı durumlarda, işveren ve çalışanların taahhütlerinin ve imzalarının bulunduğu, manuel doldurulan çalışma izni muafiyet formları, 7 Mayıs Cuma günü saat 24:00'e kadar geçerli olacaktır.

Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olmadığı halde çalışma izni belgesi düzenleyenlere ve diğer tedbirlere yönelik denetimlere ülke genelinde 9 bin 572 uygulama noktasında 99 bin 160 personel ile devam edilmektedir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan