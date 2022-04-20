Bakanlığın Kinder kararının ardından Ferrero'dan açıklama

Salmonella krizi nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı Kinder ürünlerine analiz zorunluluğu getirmişti. Kinder ürünlerinin Türkiye dağıtımcısı Ferrero Türkiye Çikolata'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Avrupa'da ortaya çıkan ve gittikçe büyüyen Salmonella krizine karşı ikinci bir talimata kadar Kinder markalı ürünlerin ithalatında yüzde 100 Salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirmişti. Ferrero Türkiye'den konuyla ilgili ilk açıklama geldi

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Bakanlık tarafından da belirtildiği üzere, piyasada bulunan Kinder ürünleri ile ilgili gerekli tüm resmi kontroller yapılmış olup, ürünlerimizin güvenli olduğu teyit edilmiştir.

Sürecin başlangıcından beri Ferrero Türkiye olarak Bakanlık ile işbirliği içerisinde hareket etmekteyiz. Bakanlığın 19.04.2022 tarihli açıklaması ve bu kamuoyu duyurumuz ile yanlış anlaşılmaları düzeltmiş olmayı ümit ediyoruz.

İthalat prosedürünün bir parçası olarak, mikrobiyolojik analiz sıklığının arttırılması, Bakanlığın görev ve sorumlulukları çerçevesinde yapılan mutad bir uygulamadır.

Ferrero Türkiye Çikolata olarak tarafımızca ithal edilen ve piyasaya sunulan tüm Kinder ürünlerinin güvenli olduğunu bir kez daha kamuoyuna saygıyla duyururuz.' .