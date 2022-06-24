Bakan Yanık'tan tartışılan ''fuhuş'' haberi ile ilgili açıkalama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Deutsche Welle Türkçe'nin tartışma yaratan haberine ilişkin açıklamada bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir basın organında yer alan "seks işçiliği" haberiyle ilgili erişimin engellenmesi başvurusu yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Deutsche Welle Türkçe'nin haberine ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Yanık açıklamasında, "Deutsche Welle Türkçe'nin yaptığı bu haberle tüm basın meslek ilkeleri ve toplumsal değerlere hakaret etmektedir. Öte yandan TCK 227/2. maddede düzenlenen fuhşa teşvik suçunu da işlemektedir" ifadelerine yer verdi.

Yanık, şöyle devam etti:

"Kadınları aşağılayan, ahlaksızlığı normalleştiren bu yaklaşım kabul edilemez. Yayıncılık adına bir utanç vesikası olan bu içeriğin engellenmesi için yetkili kurumlara gerekli başvuruları yaptık."