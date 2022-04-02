Bakan Yanık'tan süresiz nafaka açıklaması!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı bir TV programında süresiz nafaka ile ilgili olarak 'Nafaka üzerinden kadının hakları hedef alınmamalı' ifadesini kullandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı bir TV programında süresiz nafaka konusunda açıklamalarda bulundu. Yanık, nafaka üzerinden kadın haklarının hedef alınmaması gerektiğini ifade ederek "nafakaların yüzde 66'sı ödenmiyor." dedi.

Bakan'ın yaptığı açıklamalar şöyle;

"Sosyal yardımların artması yoksullaşmanın sonucu değil. Sosyal yardımlar arttı. Biz kapı kapı dolaşıp soruyor ve tespit ediyoruz. Buna göre hizmet modeli sunuyoruz.

İkinci bir husus var. Bizim düzenli sosyal yardım yaptığımız kitlenin yüzde 78 'i istihdama dahil olamayacak bir kitle. Sosyal yardımlarımız hak temellidir. Fakirleşmeyle ilgisi yok. İstihdama da engel teşkil etmiyor. 48 ayrı başlıkta sosyal yardım yapıyoruz.

Kamunun sosyal yardımının yüzde 82'sini biz yapıyoruz. Sosyal yardımlar 2002 'de 1,3 milyar TL'ydi. 2021'de 73.9 milyar liraya çıktı.

E-devlet üzerinden başvuru aslında sisteme ne kadar güvendiğimizin göstergesi. Sistem üzerinden vatandaş müracat ediyor. Kişinin gelir durumu tespit ediliyor. Ondan sonra ona göre sosyal yardım ihtiyacı olup olmadığını tespit ediliyor. Hangi sosyal yardım grubunda yararlanması gerektiği tespit ediliyor. Vakıflar çevrelerinde vatandaşın durumunu biliyor. Tespit ve tayinde şeffaf bir süreci takip ediyoruz.

İş hayatına katılımı kooperatifleri yoluyla yapacağız. Bu konuda kadın girişimciler grubunun katkısı ve TİM'in çalışmaları büyük. İş dünyasının her türlü katkısına açığız.

Bizim bütün bir toplum olarak şiddetle mücadelemizi kurmamız gerekiyor. Şiddetin önüne geçebilmek için her alanda ve her noktada çaba göstermemiz gerekecek. Şiddetin önlenebilmesi konusunda etkisi olacağı kuşkusuz. İnsan davranışları maalesef birdenbire bırakılan haller değil. Bir taraftan farkındalık, bir taraftan çocukluktan başlayan eğitim, cezalandırma ve mağdurun mağduriyetini telafi etme yönündeki yaptığımız çalışmalar gibi, bütün bu başlıkları bunun için yapıyoruz.

SÜRESİZ NAFAKA TARTIŞMASI

Benim yaklaşımım çok açık. Her çifte nafaka verilmiyor. Süresiz nafakanın kimi insanlar açısından bir mağduriyete dönüştüğünün farkındayım. Nafakaların yüzde 66'sı ödenmiyor. Nafaka üzerinden kadınların hakları hedef alınmamalı. Nafaka süresiz olmak zorunda değildir. Süresiz nafaka diye bir mecburiyet yok. Nafaka taraflara göre belirlenir.

Nafaka süresiz değildir, Yargıtay süreli nafakaya hükmedebilir. Hukukta takdir hakkı vardır, her olayın kendi özelliklerine göre bir esneklik sağlayabilmek için.

Nafaka konusu bugünkü mevzuat çerçevesinde süreli veya süresiz, kısa süreli, uzun süreli olarak değerlendirilebilir. Yasada bunun önünde bir engel yok. .