Bakan Yanık’tan sosyal medyadaki tepkiler üzerine açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Meclis Araştırma Komisyonu'nda kullandığım ifadeler bağlamından kopartılarak, art niyetli şekilde sosyal medyada gündeme getirilmekte' dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Meclis Araştırma Komisyonu'nda 2020 yılına ait kadına şiddet verileri paylaşırken yaptığı konuşmanın bağlamından koparıldığını ifade etti.

Yanık, ifadelerin art niyetli şekilde sosyal medyada gündeme getirildiğini belirterek "Meclis Araştırma Komisyonu'nda Perşembe günü yaptığım sunumda 2020 yılı Kadına Yönelik Şiddet verilerini paylaşırken kullandığım ifadeler bağlamından kopartılarak, art niyetli şekilde sosyal medyada gündeme getirilmekte" ifadelerini kaydetti.

Yanık, konuşmasının bulunduğu Meclis tutanağını paylaşarak şunları ifade etti:

"Ekte Meclis tutanaklarının ilgili bölümünden ve yaptığımız sunumun ilgili yansısından da anlaşılacağı üzere salgının öncesinde (Ocak 2020) ve sonrasında şiddet verilerini anlatıyorum. Bu verilerde, şiddetin salgının başında şok edici bir hızla yükselmediğini görüyoruz. Salgın stresinden kaynaklanan, pandeminin yol açtığı gerginlikle doğru orantılı bir artış olmadığı anlamında kullandığım tolere edilebilir ifadesinin aradan geçen iki günün ardından çarpıtılması kötü niyetli bir yaklaşımdır. Bir kadın ve bir hukukçu olarak şiddete karşı geçmişte verdiğim mücadele ortada olduğu gibi, bugün de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle çalışıyorum. Tolere etmek ifadesini istatistiksel açıklama için kullandığım çok açık"

"KONUŞMAMIN ANLAMI BAĞLAMI İÇİNDE GAYET İYİ ANLAŞILMIŞTIR"

Bakan Yanık, yaptığı açıklamanın devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Kaldı ki, sunum yaptığım komisyon AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti ve HDP vekillerinden oluşmakta ve toplantılarını kadın alanında yıllardır çalışan milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirmektedir. Toplantıda yaptığım sunumla ilgili her türlü veri ve ifade tarafıma soru olarak yöneltilmiş, toplantıda konuşmadığım meselelerde de sorular gelmiştir. O gün sunum esnasında kadın çalışmaları yapan vekillerin hiçbirinden bu yönde bir eleştiri, yorum ya da soru gelmemiştir. Zira konuşmamın anlamı bağlamı içinde gayet iyi anlaşılmıştır. Bu itirazın, sunumun üzerinden iki gün geçtikten sonra bu şekilde cımbızlanarak gündem yapılıyor olması bunun bir algı operasyonu olduğunu apaçık ortaya koymaktadır."

BAKAN YANIK NE DEMİŞTİ?

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2020 yılında kadına yönelik şiddette en yüksek oranın yüzde 23 ile Kenya'da, en düşük oranın yüzde 1 ile İspanya'da görüldüğünü, Türkiye'de bu oranın yüzde 8 olduğunu bildirerek, "Dünyada kadına yönelik cinsel şiddet oranında da Kenya ilk sırada. Ülkemizde bu oran yüzde 5." diye konuşmuştu.

Bakan Yanık, Türkiye'de herhangi bir tedbir kararı bulunmadan gerçekleşen kadın cinayeti sayısının 2020'de 235, 2021 Nisan sonu itibarıyla ise 85 olduğunu bildirdi. Tedbir kararı bulunmasına rağmen cinayete maruz kalan kadın sayısının 2020 yılında 32, 2021 Nisan itibarıyla 10 olduğunu anlatan Yanık, "2020'de, mücadelenin çok yoğunlaştığını, KADES, ALO 183 gibi doğrudan mağdurların kullanabilecekleri enstrümanların artmasıyla beraber sayıda da yüzde 21 oranında azalışı görüyoruz. Nitekim, tabloya baktığınızda da mesela, Ocak 2020 itibarıyla 19.582 olan sayı, Şubat ve Martta bir parça hani tolere edilebilir sayılarda artarken Nisan 2020'de bir düşüş, ciddi bir düşüş gösteriyor, sonra tekrar artmaya başladığını görüyoruz." demişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.