Bakan Yanık’tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kendisi hakkında ileri sürülen iddialara cevap verdi

Bakan Yanık, kendisi hakkında, 'Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıktıktan sonra şiddet azaldı gibi korelasyon (olasılık kuramı) kurduğu' iddialarına ilişkin, "İstanbul Sözleşmesi'nin sadece metin olduğunu, tek başına sebep olamayacağı gibi tek başına ortadan kaldıramayacağını söyledim. Arkasında duramayacağım tek konuşmam yoktur, yeter ki çarpıtmayın" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Deryan Yanık, TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığın 2022 yılı bütçesi üzerine konuştu. Bakan Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde uyuşturucu ilaç bulunması ile ilgili muhalefetten gelen eleştiriyi anımsatarak "Hasan Baltacı, Bakanlığın uyuşturucu üssü olduğu yönünde akla ziyan bir iddiada bulundu. Kendisine soru önergesi gönderdikten sonra açıklıkla cevap verdik. Gerekli disiplin işlemleri yaptım. Hassasiyetimiz çok açık. Bağımlılık gibi özellikle madde bağımlılığı gibi ciddi meseleyi tahfif ederek konuşmayı zül kabul ediyorum. Sanki bağımlılıkla hele uyuşturucu bağımlılığı gibi meseleyle mücadele edilmiyor gibi yansıtılması, konunun istismar edilmesi yanlış" diye konuştu.

'442 BİN SAHTE RAPOR İDDİASI DOĞRU DEĞİL'

Bakan Yanık, Sayıştay'ın, son üç yılda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli olmayan 442 bin 309 kişiye, 11,6 milyar TL usulsüz ödeme yapıldığı tespitindeki durumu şu şekilde açıkladı:

"Bunu defalarca açıkladık. 697 milyar gibi ödeme yapılması mümkün değil. Varsayalım ki dil sürçmesi, milyon diyor. 442 bin kişinin engelli raporu olmadan yardım yapıldığı iddiası doğru değil. 442 bin kişinin engelli raporu var. Vatandaş bütün evraklarını teslim ediyor. Biz gerekli ödemeleri temin ediyoruz. 2006 yılından beri biz fiziksel olarak alıyor ve ödemelerini yapıyoruz ancak e-Rapor sistemi 2020 yılında faaliyete geçti. Bazı raporlar sisteme girmedi. İki bakanlığın arasında fark olduğu bahisle Sayıştay farkı çıkardı. Ortada herhangi bir ihlal yok. Fazla bir ödeme yok. Doğrudan doğruya engelli olan, engelliliği tespit edilmiş vatandaşlarımıza ödediğimiz."

'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ TEK BAŞINA SEBEP OLAMAYACAĞI GİBİ TEK BAŞINA ORTADAN KALDIRMAZ'

Bakan Yanık, kadına yönelik şiddetle ilgili 'tolere edilebilir' dediği iddialarının doğruyu yansıtmadığını söyleyerek şöyle konuştu:

"O komisyonda bütün milletvekilleri vardı. Kimsenin itiraz etmediği, gayet iyi anladığı, bir hafta sonra yine geldiğimde eleştirmediği bir konuşmayı çıkarmak. O bende tutmaz. 25 senedir benim ömrüm şiddetle mücadeleyle geçiyor. Şiddetten bahsedenler; Diyarbakır Annelerine bakacak, Kandil'de 9 yaşında çıkarılan çocuklara bakacak. Şiddeti konuşacak en son grup sizsiniz. Burada tutmaz. Bizim ne söylediğimiz açık. İstanbul Sözleşmesi'nden çıktıktan sonra şiddet azaldı gibi korelasyon kurduğumu söyledi. Bizatihi bu korelasyonun yanlış olduğunu ifade ettim. İstanbul Sözleşmesi'nin sadece metin olduğunu, tek başına sebep olamayacağı gibi tek başına ortadan kaldıramayacağını söyledim. Arkasında duramayacağım tek konuşmam yoktur. Yeter ki çarpıtmayın. 20 yıldır kadınların siyasette, sosyal hayatta, günlük hayatta varlığını destekleyen iktidar var." DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.