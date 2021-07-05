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Bakan Yanık'tan 'Elmalı davası' açıklaması: Çizimler bu dosyaya ait değil

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Elmalı davasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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05.07.2021 22:25:33
Bakan Yanık'tan 'Elmalı davası' açıklaması: Çizimler bu dosyaya ait değil

TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Yanık, Elmalı davasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bakanlık olarak bu davayla ilgili iki ayrı süreci eş zamanlı olarak yürütüyoruz. Birincisi hukuki süreç, ikincisi sosyal destek süreci. Elmalı davasında çocuklarla ilgili durum tespit edildikten sonra sosyal ekonomik destek vermeye başladık. Mağdur çocukların durumu çok sıkı takip ediliyor.

"Dosyanın içeriğiyle alakalı çok detaylı bilgi vermem doğru olmaz. Bu dava daha bitmedi. Bunu kamuoyuna hatırlatmak lazım. Biz kararlılıkla süreci takip ediyoruz. Maalesef bu tür konularda dezenformasyon metodu da işliyor. Davayla ilgili olduğu söylenen birtakım ses kayıtları, yazışmalar, çizimler bu dosyaya ait değil."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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