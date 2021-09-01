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TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Yanık’tan ‘Edanur Kaplan’ açıklaması

Bakan Yanık’tan ‘Edanur Kaplan’ açıklaması

42 ayrı başlıkta sosyal yardım yapıldığını söyleyen Yanık, '2020 yılında toplam 69.3 milyar lira sosyal yardım yapılıyor, yüzde 82'si bakanlığımız eliyle verilen yardımlar’ dedi.

20 Dakika Önce
2021-09-01 01:19:06
Bakan Yanık’tan ‘Edanur Kaplan’ açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, NTV'de kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı. “Sosyal yardımların yüzde 78'ini çalışamayacak kişilere yapılan yardımlar oluşturuyor" diye konuştu.

Bakan Yanık'ın öne çıkan açıklamaları şöyle;

EDANUR KAPLAN'IN ÖLÜMÜ

"Kuruluştan ayrıldıktan sonra şikayeti olduğunu biz de öğrendik. Kuruluşta kaldığı dönemde şikayeti veya saldırı söz konusu değil. Edanur'un kurumdan ayrılma talebine dairedeki arkadaşlar inceleme yapıyorlar ve kurumdan ayrılmaması yönünde kanaat belirtiyorlar. Fakat o ailesi, ablası ile yaşamayı tercih etti. O iradesini koyunca bizim zorlama şansımız yok"

K-POP AKIMI MERCEK ALTINDA MI?

"Biz K-Pop ile ilgili bir açıklama yapmadık. Bakanlık olarak çocukların ilgilenebileceği popüler kültür uygulamaları ile alakalı çalışmalarımız var. Takiplerimiz var. Sadece K-Pop'u takip etmiyoruz. Bu K-Pop da dahil olmak üzere çocukların olumsuz etkileneceği şeyleri takip etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. K-Pop'u yasaklama gibi bir yetkimiz yok. Bizim yaptığımız içerikleri takip etmek ve hukusal prosedürleri başlatmaktır"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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