Bakan Yanık'tan ''doğal gaz desteği'' açıklaması

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, doğal gaz desteği için başvuru tarihini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a kadın hijyen ürünlerine yapılan zamlar soruldu. Bakan Yanık bu konuda bir çalışma başlayabileceklerini söyledi.

Bakan Yanık "Kadın hijyen ürünlerinin yanı sıra bize hasta bezi, çocuk beziyle ilgili talepler de geliyor. Bugüne kadar bununla ilgili bir çalışma yapılmadı. Ama bir çalışma yapabiliriz. KDV düştüğünde maalesef bunu ürünlere yansıtılmıyor. Ama bunun dışında bir üst sınır gibi başlıkları çalışabiliriz" dedi.

DOĞALGAZ DESTEĞİ İÇİN BAŞVURU TARİHİ

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; Bakan Yanık, doğal gaz yardımlarına ilişkin de bilgi verdi ve "Doğalgaz yardımı için başvurular Şubat ayında, ödemeler Mart ayında yapılacak" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.