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TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Yanık'tan AB Adalet Divanı'na ''başörtüsü'' tepkisi

Bakan Yanık'tan AB Adalet Divanı'na ''başörtüsü'' tepkisi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı'nın işverenlerin başörtüsü kısıtlaması getirebileceği yönündeki kararına tepki gösterdi.

2 Saat Önce
2021-07-19 23:16:02
Bakan Yanık'tan AB Adalet Divanı'na ''başörtüsü'' tepkisi

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Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AB Adalet Divanı'nın işverenlerin başörtüsü kısıtlaması getirebileceği yönündeki kararı AB'nin kendi değerlerini inkar etmesidir. Öte yandan en temel insan haklarından olan inanç özgürlüğünün kadınların kıyafetleri üzerinden tartışılması ayrıca kadın hakkı ihlalidir." ifadelerine yer verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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