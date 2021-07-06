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Bakan Yanık: Çizimler Elmalı davasına ait değil

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Elmalı'da iki kardeşin istismarı iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, paylaşılan ses kayıtlarının, yazışmaların ve çizimlerin dava dosyasına ait olmadığını söyledi. Ciddi bir dezenformasyon yürütüldüğünü belirten Bakan Yanık, 'Bu dosyanın kendi delilleri ayrıca var. Konuyu birebir takip ediyoruz' dedi.

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06.07.2021 13:27:46
Bakan Yanık: Çizimler Elmalı davasına ait değil

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TRT Haber'de katıldığı programda, Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin istismarı iddialarına dair açıklamalarda bulundu.

"Bakanlık olarak olaya müdahil olduk"

İddialara konu süreci hukuki ve sosyal destek olmak üzere çift yönlü yürüttüklerini ifade eden Bakan Yanık, "Hukuki süreç kapsamında davaya müdahiliz. Sosyal destek tarafına baktığımızda, olay ilk babaanne tarafından 5 Mayıs 2020'de Çocuk İzlem Merkezi'ne bir şikayet olarak geldi ve Bakanlık olarak ertesi gün olaya müdahil olduk. O tarihten itibaren Bakanlığımız bu olayın tarafı" dedi.

"Paylaşılan çizimler istismar davasına ait değil

bakan_yanik_cizimler_elmali_davasi

Çocukların devlet koruması altında olduğunu belirten Yanık, davayla ilgili paylaşılanlarda dair dikkat çeken açıklamada bulundu. Bakan Yanık, davayla ilgili olduğu öne sürülen birtakım ses kayıtları, yazışmalar ve çizimlerin dava dosyasına ait olmadığını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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