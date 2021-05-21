Bakan Varank yerli aşı için tarih verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Aşı çalışmalarında insan denemelerinde aşımızın başarılı olduğunu görebilirsek sene sonundan önce yerli ve milli aşımızı geliştirdik diyebiliriz' dedi.