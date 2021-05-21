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Bakan Varank yerli aşı için tarih verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Aşı çalışmalarında insan denemelerinde aşımızın başarılı olduğunu görebilirsek sene sonundan önce yerli ve milli aşımızı geliştirdik diyebiliriz' dedi.

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Google News - Timeturk
21.05.2021 17:16:02
Bakan Varank yerli aşı için tarih verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'nün aşı çalışmalarında ve inaktif aşı çalışmalarında preklinik çalışmaların, deneylerin, testlerin yapıldığı çok önemli bir tesis olduğunu söyledi.

Bakan Varank, "Aşı çalışmalarında insan denemelerinde aşımızın başarılı olduğunu görebilirsek sene sonundan önce yerli ve milli aşımızı geliştirdik diyebiliriz" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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