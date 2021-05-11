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Bakan Varank'tan New York Times'a ''Kudüs'' tepkisi: Yazıklar olsun sana!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, New York Times Gazetesi’nin Kudüs haberine sert tepki gösterdi.

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11.05.2021 20:16:20
Bakan Varank'tan New York Times'a ''Kudüs'' tepkisi: Yazıklar olsun sana!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Amerikan The New York Times Gazetesi'nin "Gazze'deki militanların roket atmasından sonra İsrail polisi, İsrail'deki durumu daha da gergin hale getiren ani müdahaleyle Kudüs'te Filistinli protestoculara karşı koydu" başlıklı haberine tepki gösterdi.

Varank; "Yazıklar olsun sana! The New York Times, katilleri haklı çıkarmayı ve dünyaya yalan söylemeyi bırakın. İsrail, tüm dünyanın şahitliğinde masum insanları öldürüyor ve kutsal yerlere saldırıyor. Gerçeği söylemek için tüm Filistinlilerin öldürülmesini bekleyecek misiniz?" ifadelerini kullandı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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The New York Times

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İHH Ramazan
İHH Ramazan