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Bakan Varank'tan göndermeli TOGG paylaşımı: ''Bagaj önemli! ''
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Bakan Varank'tan göndermeli TOGG paylaşımı: ''Bagaj önemli! ''

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yerli otomobili 'TOGG' hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu

59 Dakika Önce
2021-12-28 16:45:31
Bakan Varank'tan göndermeli TOGG paylaşımı: ''Bagaj önemli! ''

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikasında üretimi yapılan yerli otomobili canlı yayında tanıtan gazeteci aracın bagajını açıp görüntülemek isteyince görevliler müdahale etmiş, bagajın kapağını hemen kapatmıştı. Türk Telekom

Yaşanan olay üzerine gündeme gelen ‘Bagajda ne var?‘ sorusuna Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da yanıt vermedi.

Varank, olaya gönderme yaparak sosyal medya hesabından bir fotoğrafla 'Bagaj önemli!' ifadesini paylaştı.

Fotoğrafta Masterchef'le adını tüm Türkiye'ye duyuran Danilo Şef vardı ve TOGG'un bagaj kapağını açıp yakından incelediği o an vardı. Bakan Varank, yaşanan tartışmalaya da gönderme yaparak 'Bagaj önemli' mesajını yazdı.

Başlıksız-1_72 Türk Telekom

NE OLMUŞTU?

TGRT'de dün haber bülteni sırasında TOGG otomobillerinin üretiminin yapılacağı Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikaya canlı bağlanılmıştı.

İHA mubabiri Uğur Uslubaş otomobille ilgili bilgiler verirken kameraman da görüntü alıyordu. Muhabir bagajı açtığı sırada bir görevli gelip “Bagajı açmıyoruz” diye bağırdı. Muhabir “Canlı yayındayız” diyerek durumu toparlamaya çalışsa da görevli ısrarını sürdürdü: “Olabilir ama açmayın diyorum.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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