Bakan Varank’tan dolar yorumu: Kendilerine ekonomist diyen ukalalar herhalde anlamıştır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Cumhurbaşkanımız liderliğinde tek bir hedefe odaklandık. Türkiye’yi küresel ekonominin yeni kazananı yapmakta kararlıyız' dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde, Etki Analizi Çalışmaları Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya işaret eden Varank, "Dün sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği ekonomiye destek paketinin reel sektör tarafından çok olumlu şekilde karşılandığını görüyorum. Ülkemizi serbest piyasa rejiminden, temel iktisattan kopuk gibi göstermeye çalışanların Türk ekonomisine nasıl açıktan düşmanlık ettiğini hep beraber izledik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'yi küresel ekonominin yeni kazananı yapmayı hedeflediklerini belirten Varank, "Serbest piyasa koşullarında nasıl araç çeşitliliğine sahip olduğumuzu herkese tepeden bakan kendilerine ekonomist diyen ukalalar herhalde anlamıştır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.