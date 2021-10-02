DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Atatürk 'din görevlilerinin maaşına' ne kadar zam yaptı!
Sadakataşı Derneğinden “hayat suyu”
Bakan Kurum: Paris Anlaşması'yla birçok yatırımımızı hayata geçireceğimiz adımlar atacağız
Erdoğan, Varlık Fonu toplantısına başkanlık etti
Tam bir şifa deposu! Gece bir kaşık içtiğinizde...
Washington Post: Kaşıkçı için adalet sağlanamadı
Bağışıklığı güçlendirmenin yolu: Kış çayları
İtalya'da yarın kısmi yerel seçim yapılacak
Soğuk havalar geldi… Doğal gazdan nasıl tasarruf ederiz? İşte reçete
Ekim ayında tezgahlarda hangi balıklar olacak?
İsrail Batı Şeria'nın güneyindeki 3 bin Filistinliyi yerinden etmek için baskı uyguluyor
Kılıçdaroğlu’ndan elektrik şirketlerine: Zam yaparsanız bedelini ödersiniz
Bakan uyardı: İşte alarm veren 10 il
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 700 bini geçti
Irak ve Türkiye'den savunma sanayii alanında iş birliği

TIMETURK / GÜNDEM / Bakan uyardı: İşte alarm veren 10 il

Bakan uyardı: İşte alarm veren 10 il

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık koronavirüs vaka sayısının olduğu haritayı paylaştı. Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 238,33, Ankara'da 394,70, İzmir'de 49,01 oldu.

3 Saat Önce
2021-10-02 16:54:38
Bakan uyardı: İşte alarm veren 10 il

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık koronavirüs vaka sayısının olduğu haritayı paylaştı.

615841e586b24426ac93289a

615841e486b24426ac932898_1

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "18-24 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. 18-24 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez." ifadelerine yer verdi.

615842f486b24426ac93289e

615842f786b2442fd08999a5

Bakan Koca bir diğer açıklamasında ise, "BUGÜN 110 MİLYON DOZU AŞTIK! Covid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında Avrupa'da birinci, tüm dünyada 7. ülkeyiz! İlk 6 sırada, aşı üreticisi olan yüksek nüfuslu Çin ve ABD ile yine nüfusu yüksek ülkeler var." dedi.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN