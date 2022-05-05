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Bakan Süleyman Soylu duyurdu! Hız limiti artırılıyor

İçişleri Bakanı Soylu, 1 Temmuz'da otoyollarda hız sınırının artırılacağını duyurdu. Yeni düzenlemeye göre, otobanlardaki azami hız sınırı 120 km'den 140 km'ye çıkacak. Ceza limiti ise 154 km olacak.

13 Saat Önce
2022-05-05 17:10:52
Bakan Süleyman Soylu duyurdu! Hız limiti artırılıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İçişleri Bakanlığı'nın kanun verdiği çerçevesinde 1 Temmuz itibari ile çalışmalar hazırlıyoruz. Standartların ilgili yollarda bunu karşılayabileceğini duyurdu. Hız limitlerini biraz daha arttıracağız" dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber'de soruları yanıtladı. Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"1 MAYIS OLAYSIZ GEÇTİ"

"1 Mayıs İşçi bayramı olaysız bir şekilde kutlandı. Bayramda aldığımız tedbirler eksiksiz önlemler alındı. Hiç olay olmasın isteriz, hiç tartışma çıkmasın isteriz ama hayatın olağan akışının kendi getirdiği maalesef bir süreler var. Bizim görevimiz bunu düşük tutma. Trafik kazasında aldığımız tedbirler çerçevesinde 230 bin emniyet ve jandarma ekiplerimiz hepimiz sokaklardaydık.

TRAFİK KAZALARI ÇOK CİDDİ ORANDA AZALDI

2020 ve 2021 bayramları salgın dönemine geldi. Fazla yoğunluk yoktu. Bu bayramda daha çok yoğunluk ama trafik kazaları çok ciddi oranda azaldı. Uyarılar çerçevesinde kazalarda yüzde 37 azalma oldu. Ölümlü kazada ise yüzde 55 azalma oldu. Yaralı sayısı yüzde 47 düşüş yaşandı. Sürücülere çok teşekkür ediyoruz. Biz yüz binde 13 idi. Türkiye'de 2010 yılında trafik kazalarında yüz binde 13,4 kişi ölüyordu. Şuanda yüz binde 6 oldu. Yarı yarıya düştü. 2015 yılında 7 bin 530 varken 2017'de ise 7 bin 447 olurken geçen yılı 5 362 ile kapatmışız.

YAYA ÖNCELİKLİ TRAFİK ANLAYIŞI

Biz yayaya öncelik trafik başlattı. Her yüz ölümden 22'si yayalar oluşturuyor. Burada sadece sürücüler değil aynı zamanda yayalara da sorumluluk düşüyor. Trafik haftası ile birlikte yaya öncelikli olacak ama yayaların da dikkat etmesi gerekiyor. Yıl sonuna kadar bu çalışmalarımız olacak. Aldığımız tedbirler sayesinde trafik artmasına rağmen ölümler yüzde 61 düştü.

HIZ LİMİTİ ARTTIRILIYOR

İçişleri Bakanlığı'nın kanun verdiği çerçevesinde 1 Temmuz itibari ile çalışmalar hazırlıyoruz. Standartların ilgili yollarda bunu karşılayabileceğini duyurdu. Hız limitlerini biraz daha arttıracağız. 120 km ve otobanlarda 132 km olan hızlar arttırılacak. Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul İzmir Otoyolu ve Ankara- Niğde otoyolu bu seviyeleri kaldırabilecek seviyede.

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