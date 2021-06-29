Bakan Soylu'ya 'hakaret cezası'na itiraz edince hakimin tepkisi: 'Senin gibi sanığı da ilk kez görüyorum'

Üniversite öğrencisi Hakan T., İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medya hesabında hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı 7 bin 80 TL cezaya itiraz etti. Hakim, 'Küfretmişsin, alenen hakaret etmişsin. Bir de 'Bana ceza vermeyin' diyerek pazarlık yapıyorsun. 30 yıllık hakimim senin gibi sanığı da ilk kez görüyorum' dedi.