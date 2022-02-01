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Bakan Soylu: Uyuşturucu operasyonlarını artık gece yapmayalım
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Bakan Soylu: Uyuşturucu operasyonlarını artık gece yapmayalım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamasında 'Uyuşturucu operasyonlarını artık gece yapmayalım. Gündüz yapalım, gündüz basalım alalım.' dedi.

54 Dakika Önce
2022-02-01 11:41:44
Bakan Soylu: Uyuşturucu operasyonlarını artık gece yapmayalım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"OPERASYONLARI GÜNDÜZ YAPALIM"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamasında "Uyuşturucu operasyonlarını artık gece yapmayalım. Gündüz yapalım, gündüz basalım alalım. Aleni şekilde yapıp gerçekleştirelim. Bunu tüm ülkeye yayalım" dedi. .

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