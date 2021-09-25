Bakan Soylu: Türkiye’deki terörist sayısı 189’a indi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Bugün Türkiye’deki toplam terörist sayısı 189’a indi' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

"Bugün Türkiye'deki toplam terörist sayısı 189'a indi. Bunu hayal edebilmek mümkün değildi" diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Sınırlarımızın ötesinde bize meydan okuyanlar bugün oradan meydan okuyamıyorlar. Avaşin Basyan'da, Hakurk'ta, bütün bu tablonun tamamından bize meydan okuyamıyorlar. Kahramanlarımız bir büyük mücadeleyi ortaya koymaya çalışıyorlar.

Şunu ifade etmek istiyorum; Türkiye eski Türkiye değil. Biz bugün terör örgütlerine adım attırmıyoruz, adım da attırmayacağız. Bunu söylediğimiz zaman bizle dalga geçiyorlardı. Bugün tekrar söylüyorum; bu ülkede PKK'nın adını kimse anmayacak. Bunu hep birlikte sağlayacağız. Bugün ülkemize nasıl huzuru, barışı ve istikrarı getirdiysek Allah bu millete o şerefi de nasip edecek; Orta Doğu'ya da Kafkaslara da etrafımızdaki coğrafyaya da huzuru da, barışı da, güveni de, kardeşliği de bu büyük millet getirecek."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.