Bakan Soylu: Türkiye’deki terörist sayısı 189’a indi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Bugün Türkiye’deki toplam terörist sayısı 189’a indi' dedi.
2021-09-25 15:15:53
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.
"Bugün Türkiye'deki toplam terörist sayısı 189'a indi. Bunu hayal edebilmek mümkün değildi" diyen Soylu, şöyle devam etti:
"Sınırlarımızın ötesinde bize meydan okuyanlar bugün oradan meydan okuyamıyorlar. Avaşin Basyan'da, Hakurk'ta, bütün bu tablonun tamamından bize meydan okuyamıyorlar. Kahramanlarımız bir büyük mücadeleyi ortaya koymaya çalışıyorlar.
Şunu ifade etmek istiyorum; Türkiye eski Türkiye değil. Biz bugün terör örgütlerine adım attırmıyoruz, adım da attırmayacağız. Bunu söylediğimiz zaman bizle dalga geçiyorlardı. Bugün tekrar söylüyorum; bu ülkede PKK'nın adını kimse anmayacak. Bunu hep birlikte sağlayacağız. Bugün ülkemize nasıl huzuru, barışı ve istikrarı getirdiysek Allah bu millete o şerefi de nasip edecek; Orta Doğu'ya da Kafkaslara da etrafımızdaki coğrafyaya da huzuru da, barışı da, güveni de, kardeşliği de bu büyük millet getirecek."
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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