DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kanadalı Katolik piskoposlar ilk kez özür diledi
İlahiyatçılardan ‘çocuklarınızı İmam hatibe göndermeyin' diyen Cübbeli Ahmet'e kınama
'Kürt sorunu' tartışmasına Babacan da katıldı
Erdoğan: TEKNOFEST rekorların ve rekortmenlerin festivalidir
Sivasspor, Karagümrük'ü net skorla geçti
“ABD ve müttefikleri, Irak’ı işgal etmek için üç tez üretti”
Almanya başbakanlık seçimi ne zaman? Almanya'da yeni başbakan kim olacak?
Bakan Soylu: Türkiye’deki terörist sayısı 189’a indi
26 Eylül Pazar Süper Lig'de hangi takımın maçı var? 26 Eylül'de hangi maçlar var? 26 Eylül-27 Eylül Süper Lig maç fikstürü
İsrail ile yapılan 'normalleşme toplantısı' IKBY'yi zor durumda bıraktı
Kılıçdaroğlu: Siyasetçinin entelektüel derinliğe ihtiyacı var
Eski İçişleri Bakanı Tantan, Sedat Peker'in bilgi kaynağını açıkladı
Miçotakis hükümetine eleştiri: 'Yunanistan bölgedeki en saldırgan ülke'
Tunus'ta Nahda Hareketinin 113 üyesi istifa etti
Çin’den ABD’ye gözdağı! ‘Nükleer silahla vururuz!’

TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Soylu: Türkiye’deki terörist sayısı 189’a indi

Bakan Soylu: Türkiye’deki terörist sayısı 189’a indi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Bugün Türkiye’deki toplam terörist sayısı 189’a indi' dedi.

1 Saat Önce
2021-09-25 15:15:53
Bakan Soylu: Türkiye’deki terörist sayısı 189’a indi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

"Bugün Türkiye'deki toplam terörist sayısı 189'a indi. Bunu hayal edebilmek mümkün değildi" diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Sınırlarımızın ötesinde bize meydan okuyanlar bugün oradan meydan okuyamıyorlar. Avaşin Basyan'da, Hakurk'ta, bütün bu tablonun tamamından bize meydan okuyamıyorlar. Kahramanlarımız bir büyük mücadeleyi ortaya koymaya çalışıyorlar.

Şunu ifade etmek istiyorum; Türkiye eski Türkiye değil. Biz bugün terör örgütlerine adım attırmıyoruz, adım da attırmayacağız. Bunu söylediğimiz zaman bizle dalga geçiyorlardı. Bugün tekrar söylüyorum; bu ülkede PKK'nın adını kimse anmayacak. Bunu hep birlikte sağlayacağız. Bugün ülkemize nasıl huzuru, barışı ve istikrarı getirdiysek Allah bu millete o şerefi de nasip edecek; Orta Doğu'ya da Kafkaslara da etrafımızdaki coğrafyaya da huzuru da, barışı da, güveni de, kardeşliği de bu büyük millet getirecek."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN