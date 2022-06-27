Bakan Soylu ''teyakkuzdayız'' diyerek uyardı: Sel uyarılarını dikkate alın!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz illeri için sel uyarısında bulundu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Batı Karadeniz illeri için sel riskine dikkat çekerek, şunları ifade etti:

"Dünden itibaren meteorolojinin uyarılarıyla sel riskine karşı Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve tüm Batı Karadeniz'de; Valilerimiz, kaymakamlarımız, AFAD Teşkilatımız ve tüm paydaş kurumlarımızla TEYAKKUZDAYIZ. Lütfen uyarıları dikkate alalım."

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