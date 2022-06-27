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Bakan Soylu ''teyakkuzdayız'' diyerek uyardı: Sel uyarılarını dikkate alın!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz illeri için sel uyarısında bulundu.

2 Saat Önce
2022-06-27 09:01:16
Bakan Soylu ''teyakkuzdayız'' diyerek uyardı: Sel uyarılarını dikkate alın!

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Batı Karadeniz illeri için sel riskine dikkat çekerek, şunları ifade etti:

"Dünden itibaren meteorolojinin uyarılarıyla sel riskine karşı Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve tüm Batı Karadeniz'de; Valilerimiz, kaymakamlarımız, AFAD Teşkilatımız ve tüm paydaş kurumlarımızla TEYAKKUZDAYIZ. Lütfen uyarıları dikkate alalım."

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